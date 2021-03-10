Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması

İHA

Zonguldak'ta polis sorumluluk bölgesinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması

Zonguldak'ta polis sorumluluk bölgesinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.
Zonguldak il genelinde Polis sorumluluk bölgesinde; “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” ile ilgili olarak; bin 783 şahıs, 77 kahvehane, 48 park bahçe, 161 işyeri, 194 araç, 32 metruk bina, 1 terminal kontrol edildi. Çeşitli ihlalleri görülen (1) alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında iken araç kullanma suçundan yakalama emri olduğu anlaşılan şahıs, (2) bakaya Şahıs, (1) aile içi tedbirini ihlal eden şahıs, (1) karantina ihlali yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı. 5 araç ve 1 şahsa 16 bin 245 TL idari yaptırım uygulandı. Zonguldak İl genelinde vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cami şantiyesindeki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Cami şantiyesindeki yangın korkuttu
Nüfusu azalan Zonguldak'ta kentin kurtuluş projesi Filyos
YEREL HABERLER Nüfusu azalan Zonguldak'ta kentin kurtuluş projesi ...
Otomobil taklalar atarak durabildi: 2 yaralı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobil taklalar atarak durabildi: 2 yaralı Kaza anı ...
Mahalleli trafik kazasında ölen gencin adının parka verilmesini istedi
YEREL HABERLER Mahalleli trafik kazasında ölen gencin adının parka ...
Dolandırıldığını anlayınca yatırdığı parayı geri istedi
YEREL HABERLER Dolandırıldığını anlayınca yatırdığı parayı geri ...
Mahkemeden dönen ekmek zammında yeni gelişme ZESOB Başkanı Muharrem Coşkun; "Arkadaşlarımızdan rica ettik. Ekmeğin gramını 10 gram daha artırmayı talep edeceğiz" "Valimiz uygun görürse 230 gram ekmeği 2 TL'den satılması yönünde düzenleme düşünüyoruz"
YEREL HABERLER Mahkemeden dönen ekmek zammında yeni gelişme ZESOB ...
Üvey ağabeyinin istismarına uğradı, evde doğuma zorlandı
YEREL HABERLER Üvey ağabeyinin istismarına uğradı, evde doğuma ...
Zonguldak'ta yolcu taşıyan araçlara HES kodu zorunluluğu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yolcu taşıyan araçlara HES kodu ...
Bartın Sakatlar Derneğinden Kaya’ya tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Bartın Sakatlar Derneğinden Kaya’ya tebrik ziyareti
Başkan Posbıyık, Şanlıurfalı öğrencileri mutlu etti
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, Şanlıurfalı öğrencileri mutlu etti
Ağrılarından duramadı gerçeği hastanede öğrendi Kalbin içinden geçen damarı operasyonla dışarı aldılar
YEREL HABERLER Ağrılarından duramadı gerçeği hastanede ...
Kamyonetiyle bahçeye uçtu, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonetiyle bahçeye uçtu, hayatını kaybetti
Mesut Özil’e benzerliği ile dikkat çeken genç: "Onunla gurur duyuyorum”
YEREL HABERLER Mesut Özil’e benzerliği ile dikkat çeken genç: ...
Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan kısıtlamayı ihlal edenlere ceza
Hacı Baba türbesi için mahkemeye başvurdu Yerel tarih araştırmacısı Recep Çetin: “Göztepe’de sanılan türbe aslında Çeştepe’dedir”
YEREL HABERLER Hacı Baba türbesi için mahkemeye başvurdu Yerel tarih ...
Başkan, kadın işçilerin gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan, kadın işçilerin gününü kutladı
Madencilere HES kodu denetimi
YEREL HABERLER Madencilere HES kodu denetimi
Posbıyık, “Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor”
YEREL HABERLER Posbıyık, “Kadının dokunduğu yer güzelleşiyor”
Başkan Tekin'den 8 Mart Jesti
YEREL HABERLER Başkan Tekin'den 8 Mart Jesti
İndirimli eğitim için protokol imzalandı
YEREL HABERLER İndirimli eğitim için protokol imzalandı
Zonguldak'ta yol verme kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yol verme kavgası: 1 yaralı
Vali Tutulmaz’dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz’dan şehit ailelerine ziyaret
Esnafa maske ve dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER Esnafa maske ve dezenfektan dağıtıldı
Jandarma ekipleri 8 Mart Kadınlar Günün kutladı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri 8 Mart Kadınlar Günün kutladı