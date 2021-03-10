Kayalıklarda mahsur kalan 5 keçiyi itfaiye kurtardı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan 5 keçi Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Devrek’in Yeşilköy köyünde yaşayan Recep Hatıl, hayvanlarını otlattığı sırada 5 keçisinin uçurum ve kayalıklar arasında mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine Hatıl, Devrek Belediyesi itfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla tırmandıkları kayalıklardan mahsur kalan 5 keçiyi güvenli bir şekilde kurtararak, sahibine teslim etti. Keçilerin sahibi Recep Hatıl, kısa süre içerisinde yardımına koşan Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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