MÜSİAD’dan Kaymakam Çorumluoğlu'na destek mesajı

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Şubesi Başkanı Abdülkadir Çınar, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu hakkında sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama yapan Başkan Çınar, şunları kaydetti:

“2019 yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koranavirüs (Covid19) salgınına karşı mücadelemiz, bir yılı aşkın süredir tüm kesimler tarafından süratle devam ediyor. İlimizde de etkisini fazlasıyla hissettiren salgının getirdiği ekonomik sorunlar ve sosyal felaketlere karşı devletimiz ve milletimiz el ele, omuz omuza vererek krizin etkisini bertaraf etmeye gayret gösteriyor. Bir yandan üretimin durmaması ve halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması sorunuyla ilgilenen devletimiz, diğer yandan Sağlık Bakanlığımız nezdinde salgının yol açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. Kademeli olarak gerçekleştirilen önlemler ve alınan kararlarla süreci şu ana kadar dünyadaki örneklere nazaran büyük bir başarı ve mümkün olduğunca en az hasarla idare etmenin, buruk da olsa mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız bu zor günlerde toplumun tüm kesimlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. İlçemizin en yüksek mülki amiri olan Kaymakamımızın, kontrollü normalleşme döneminin başlamasından yaklaşık 3 ay önce 26 Kasım 2020 tarihinde yaptığı ve o günlerde de kamuoyuna yansımış olmasına rağmen herhangi bir tepkiyle karşı karşıya kalmadığı söylemleri hakkında bugünlerde sosyal medya üzerinden başlayan tepkileri üzülerek gözlemledik.

Kaymakamımızla göreve geldiği günden bugüne kadar çok sayıda toplantı ve organizasyonda bir araya geldik. İlçemizin gelişip kalkınması konusunda gecesini gündüzüne kattığına çok defa şahit olduk olmaya da devam ediyoruz. Kendisinin yapmış olduğu çalışmaları, özverisini, iş bitirme konusunda ki hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden kendisine karşı sosyal medya üzerinden yapılan sert eleştirileri hiç ama hiç hak etmediğini buradan beyan etmekte fayda görmekteyiz. Hassas ve bir o kadar da kırılgan bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde Kaymakamımızın ilçemizin korana virüsle olan mücadelesine ne kadar ehemmiyet verdiğini, ilçemizin normale dönebilmesine dair yaptığı mücadeleleri çok iyi biliyoruz. Mülki Amir olma vasfıyla ilçemizdeki her vatandaştan sorumlu olma bilinciyle hareket etme gayretinde olan Kaymakamımız ve çalışma arkadaşlarının üstlenmiş oldukları mühim vazifeler neticesinde yaşadıkları yoğun tempo ve stresli ortamdan kaynaklı ifade ve beyanatlarında yanlış anlaşılabilecekleri olaylarla karşı karşıya kalabilecekleri bir ortam içerisindeyiz. Bazı kesimler tarafından daha önceden yaşanan bir hadiseyi sanki yeni yaşanmış bir olay gibi sosyal medya üzerinden yansıtarak yapılan haksız ve bazen hadsiz beyanatlarında, ortaya çıkan bu durumun yeterince anlaşılamamasından kaynaklı olduğunu düşünmekteyiz. Bu noktada sevindiğimiz bir durum ilçemizin Kaymakamımızı sahiplenerek kendisine destek mesajlarını yayımlamaları oldu.



"Tüm kesimleri aklıselim olmaya davet ediyoruz"

"MÜSİAD olarak dün olduğu gibi bugün de, devletimizin ve bulundukları makamlarda hakkını vererek görevini yerine getirmeye çalışan mülki amirlerimizin her zaman yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" diyen Çınar, "Birbirimize daha fazla destek ve yardımcı olmamız gereken günlerde gerginlik ortamından bir an evvel çıkarak tüm enerjimizi bölgemizdeki ve ülkemizdeki salgın hadisesinin ortaya çıkardığı olumsuz durumun bir an evvel sona erdirilmesine yönelik çalışmalara odaklamamız şarttır. Herkesin görev ve sorumluluğunun farkında olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu ve benzeri hadiseleri sosyal medya dili ve bakış açısıyla yorumlamak doğru değildir. Bu durum sadece ama sadece gerginliklerin artmasına sebep olacaktır. Farklı düşünce yapılarına sahip olabiliriz ama herkesin haddini bilerek konuşmasının büyük bir erdem olduğunu unutmadan tüm kesimleri aklıselim olmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle yaşadığımız zor günlerde büyük bir özveri anlayışı içerisinde görevlerini yerine getirmeye çalışan başta tüm sağlık çalışanlarımızla bölgemizin salgın etkilerini en az hasarla atlatmasına katkı sağlayacak faaliyetleri planlayarak yürütmeye çalışan devlet idarecilerimize azim ve kararlılıkla sürdürdükleri çalışmalarında muvaffakiyetler dileriz. Allah yar ve yardımcıları olsun.” ifadelerini kullandı.

