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Zonguldak'ta maskeyle geçen bir yılda 39 bin pozitif vaka Günlük vaka sayısı 90'a yükselen Zonguldak'ta 'çok yüksek risk' endişesi

İHA

Zonguldak'ta maskeyle geçen bir yılda 39 bin pozitif vaka Günlük vaka sayısı 90'a yükselen Zonguldak'ta 'çok yüksek risk' endişesi

Zonguldak'ta bir yılda yeni tip korona virüsle mücadelede 39 bin pozitif vaka tespit edilirken 700'e yakın kişi de korona virüs sebepli hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen turuncu renkli 'yüksek risk' haritasında yer alan Zonguldak'ta 90'ı bulan günlük vaka sayısı ile endişelendiriyor.
Korona virüs haritasında "yüksek riskli" bölgede yer alan ve her geçen gün artan sayılarla çok yüksek riskli kategorisine yaklaşan Zonguldak’ta denetimler sıklaştırıldı. Kentin birçok noktasında sıklaştırılan denetimler ekipler maske mesafe ve temizlik konusunda kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen program dahilinde İnternet kafeler/salonları, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, iddia ve milli piyango bayileri, cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, Halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler denetleniyor.

Kentte ilk ölüm 27 Mart'ta yaşandı
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de bakanlık genelgeleri doğrultusunda yeni kararlar alarak kontrollü sosyalleşme adına adımlar atıyor. Öte yandan Zonguldak'ta korona virüs sebepli ilk ölüm olayı ise 27 Mart 2020 günü yaşandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu başta olmak üzere havzada üretim yapan madencilik sektörü de korona virüsten etkilendi. Pozitif ve temaslı işçiler sebebiyle zaman zaman üretimde de aksamalar meydana geldi.
Türkiye Taşkömürleri Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi'nde yeraltında elektrik teknikeri olarak çalışan 52 yaşındaki maden işçisi Kemal Soytürk, geçen yıl Nisan ayında korona virüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ölen madenciden yürek sızlatan mesaj
Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Soytürk'ün arkadaşıyla yaptığı yazışmalar hastalığın boyutun gözler önüne serdi. Soytürk, arkadaşıyla mesajlaşmasında "Ben öldüm ölüyorum. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın bu ızdıraba" yazarak korona virüs salgınına dikkat çekmişti.
Geçen 19 Şubat'ta 16 olarak açıklanan mutasyonlu vaka sayısı ise 60'ın üzerine yükseldi. Günlük vaka sayısı ise 90'a yükseldi. Tüm tedbir ve denetimlere rağmen kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa'daki yoğunluk ise görenleri hayrete düşürdü.

Korona virüse karşı "Ev sirkesi ve karbonatlı" tedbir
Bugüne dek çevresinde korona virüs hastası olmadığını anlatan bir vatandaş ise "Çevremde hiç korona hastası falan yok. Maske temizlik ve sosyal mesafe haricinde ev sirkesi içiyorum. Birde karbonat gargarası yapıyorum. Herkes tedbirlere uysun. Ev sirkesi ve karbonatla ağzını çalkalasın ben bunu yıllardır yapıyorum" diye konuştu.
Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadığını anlatan bir diğer vatandaş ise "Tedbirlere uyulmuyor. Alanlar çok dolu oluyor. Ben hep evde kaldım çok zorunlu olursam çıkıyorum çıktığımda da çift maske takıyorum. Herkes kendince tedbir alıyor. Tedbirlerin ve uygulamaların daha sık olması lazım çünkü kimse aldırış etmiyor" şeklinde konuştu.

"Herşeyi devletten beklememek gerekiyor"
Çatalağzı beldesinde esnaflık yapan İlyas Memiş ise esnaf olarak tüm kurallara uyduklarını söyledi. Virüsten çok kişiyi kaybettiklerini söyleyen Memiş, "Turuncu risk bölgesindeyiz ama her yer yine açık. Dün buradaydım aşırı bir şekilde kalabalık böyle devam ederse daha da kızaracağız. Ben bir esnaf olarak gerçekten üzülüyorum. İnsan bu konuda çok duyarsız. Evet insanlar çok bunaldı maske bir şekilde oksijenimizi kesti. Görüntü hiç iyi değil biz bu virüs ve maskeden kurtulamayacağız. Cumartesi ve Pazar günleri tatildi Cumartesi bir açıldık her yer evlere şenlik. Hiç iyi şeyler olmuyor. Kimse önemler almıyor. Bu virüsten çok kişiyi kaybettik. İnşalara bakar mısınız aralarında yarım metre mesafe yok. İnsanlar içeride bir şey var dışarıda bir şey yok gibi davranıyor. Bu şekilde gidersek biz bu işi aşamayacağız. Vatandaş olarak kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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