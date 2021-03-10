Ereğli’nin ekonomik sorunlarını aktardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek, Ereğli’nin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili bilgiler verdi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Kdz. Ereğli TSO önderliğinde Kdz. Ereğli’ye 2. Organize Sanayi Bölgesinin açılabilmesi için Bakanlık nezdinde yapılması gereken çalışmalar, Kredi taleplerinde esnaf, tüccar ve sanayicilere bankaların zorluk çıkarmaları, Kdz Ereğli Gümrük yetkilerinin (Cam ithalatı) arttırılması, Kdz. Ereğli Galericiler Kooperatifinin içine 5. Noter açılması konusu, Marketler yasası, Defter tasdiki adı altında yıl sonlarında Muhasebeciler tarafından üyelerden yüksek ücret talep edilmesi ve elektrik, su, doğalgaz faturasını ödeyemeyenleri kesintilere maruz kalabilecekleri konular ile ilgili TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile detaylı görüşme yapıldı. Başkan Keleş, iletilen taleplerin hepsi için olumlu mesajlar aldıklarını, ayrıca Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tüm konuların takipçisi olacağını kendilerine aktardıklarını ifade etti.

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