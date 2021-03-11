Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde barakada çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Belen Yenimahalle'de oturan Erdem M. (28), bugün öğle saatlerinde evinin önünde bulunan barakadaki sobayı yaktı. Erdem M. evine döndükten bir süre sonra barakada yangın çıktı. Babasının barakada olduğunu düşünen Erdem M., barakaya girmeye çalışırken yaralandı.

Çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında baraka kullanılmaz hale geldi.

Erdem M., ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-03-11 15:02:22



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