Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi(2)

'BABA CANDIR' DEDİ BABASINI ÖLDÜRDÜ
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K.'nın (20) öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından polis ekipleri, anne H.K., oğlu E.K. ve G.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan E.K.'nın babasını öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. E.K.'nın sosyal medya hesabından babasıyla çektirdiği bir fotoğrafın altına, 'Baba candır, gölgesi yeter' yazdığı görüldü.
E.K.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-03-11 16:10:43
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