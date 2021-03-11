Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde babası Yalçın Karadöngel'i (43) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. E.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-03-11 16:34:45



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