Büfe hırsızlarını ayak izi ele verdi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürekli aynı büfeye girerek hırsızlık yapan 2 kişi, polisin takibi sonucu ayak izlerinden tespit edilerek yakalandı.
Ereğli ilçede katlı otopark içindeki büfeye dadanan hırsızlık şüphelileri V.K. (17) ile Suriye uyruklu Z.S.K. (18) en son büfeden sigara ve 700 lira para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri, ayak izlerinden yola çıkarak şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-03-11 16:36:29
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