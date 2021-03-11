Vali Tutulmaz, Çaycuma OSB'de

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde Vali Tutulmaz eşliğinde toplantı gerçekleşti.

İlçenin Organize Sanayi Bölgesi( OSB)' nde yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, OSB Başkan vekili Mete Yıkılmaz, OSB Müdürü Özgür Okur ve üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Yapılan toplantıda bölgenin gündemindeki konular görüşülüp, fikir alış verişinde bulunuldu.



Akabinde Vali Tutulmaz eşliğindeki heyet Zonguldak Havalimanına giderek incelemede bulundu. 28 Mart 'ta Sun Express Havayolları'nın Almanya Zonguldak hattı arasında ilk sefere başlayacağından yapılan işleri görmek üzere incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



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