Kaçak alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi yakalandı

Zonguldak’ta sahte alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi yakalandı. Şahsın evinden 30 litre kaçak alkol ve 2 adet fermantasyon kovası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Filyos Beldesinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; T.K. (56) isimli şahsın kaçak alkol imal ve ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Ekipler T.K. (56) isimli şahsın evinde yapılan aramada; 30 litre kaçak alkol ve 2 adet fermantasyon kovası ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.