Okulları tek tek gezip denetlediler

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 98 okul ve 23 kantinde denetim yaptı. Denetim yapılan okullar da kantin çalışanları ve öğrenciler bilgilendirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte oluşturulan komisyon tarafından Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Tedbirleri kapsamında 60 İlköğretim, 29 Ortaokul, 9 lise olmak üzere toplam 98 okul ile bu okullarda açık bulunan 23 Kantin ekipler tarafından denetlendi. Ekipler denetlemenin yanı sıra kantin çalışanları ve öğrenciler bilgilendirildi.

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