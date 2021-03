Zonguldak'ta Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz. Bir şekilde somut imkanlarının gelişmesi için de yatırım harcamalarını artırıyoruz. Bakanlığımızın politikaları arasında önemli yer tutuyor" diye konuştu.

Kdz. Ereğli ilçesinde 'Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi', Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Bakan Selçuk'un yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Açılış programı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında dereceye giren öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Bilim sanat merkezlerine önem verdiklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim sanat merkezlerinin bakanlığın politikaları arasında da önemli yer tuttuğunu ifade etti. Bakan Selçuk, hayırseverlere de teşekkür ederek "Onların bir gördüğünü biz, bin görüyoruz" diye konuştu. Selçuk, "Bunu çocuklarımız için yapıyoruz. Ülkemizin geleceğin yapıyoruz. Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı aslında öne çıkardığımız değerlerin bilim ve sanat olduğunu göstermesi bakımından güzel de bir sembol taşıyor içinde. Bu sembolü burada yükseltmemin, yüceltmenin çocuklarımızın yüzünün gülümseyeceği bir mekanı yapmanın gururu içindeyiz. Salgın dönemi bizi yepyeni durumlarla karşı karşıya getirdi. Uzaktan eğitim tüm dünyanın eğitim sistemin şekillendirmeye başladı. Bu dönüşüm ve değişim sürecinde bizim tek düşüncemiz engelleri nasıl avantaja dönüştürürüz. Bütün meselemiz buydu. Bu meselemize sahip çıkmak anlamında da Türkiye'nin resmi kurumlarının, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle bu şekilde bir ese ortaya koyma yarışına girmesi de bizi sevindiriyor. Son 10 gündür Türkiye'yi dolaşıyorum. Bir çok ilde, ilçede bulunma fırsatım oldu. Türkiye'yi şehirlerimizi ilçelerimizi yerinde görüp öğretmenlerimizle sohbet edip öğrencilerimizle dertleşip neyi ne şekilde yapıyoruz daha iyi anlamanın yolculuğunu da yapıyoruz. BU yolculuğumuz bu gün de Zonguldak'ta devam ediyor. Bilim Sanat merkezlerimiz çocuklarımızın çok yönlü gelişmesi için onların bilimin ve sanatın değişik bileşenlerinde kendilerini yetiştirmeleri için özel bir ortam sağlıyor. Çocuklarımızın mizacını dikkate alan, ilgisini, yeteneğini dikkate alan bir bakış açısıyla çalışıyoruz. Bunların her geçen gün sayı ve imkanlarının artıyor olması bizi memnun ediyor. Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz. Bir şekilde somut imkanlarının gelişmesi için de yatırım harcamalarını artırıyoruz. Bakanlığımızın politikaları arasında önemli yer tutuyor. Bu tür güzel yerlerde temiz, ferah ve gelişmiş yerlerde öğrencilerimizle buluşmaktan ayrı memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın gelişimini izlemek bizi sevindiriyor" diye konuştu.



"Burada medeniyet yükseliyor"

Hayırseverlerin desteklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Biliyorum ki sizler de bu tür binaların yükselmesinden büyük bir mutluluk duyuyorsunuz. Aslında burada yükselen bir medeniyet, gelecek. Çocuklarımızın mutluluğu, Bu mutluluğun yükselmesinde hayırseverlerimizin çok önemli bir yeri var. Onların yaptığı biri bin görüyoruz. Ayrı bir kıymeti ve değeri var. Burada büyük bir fedakarlık örneği göstererek Hayrettin Yavuz'un bütün emeğini birikimini burada ortaya koyarak bu ülke için, bölgesi için bir şey yapmanın kıvancını yaşaması bunu da eğitim üzerinde hayata geçirmesi bizi ayrıca sevindiriyor. Bu gün Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ile buraya geldik. Buraya ayrı bir kıymet veriyoruz. Kendisinin bilim sanat merkezleriyle ilgili özel çalışmaları var. Daha ileriye getirmenin peşindeyiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde bu gün burada bir başka manevi hazzı da yaşıyoruz. Evvelki gün TBMM'de yapılan törenle de MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak orada sergimizi açtık. Bir çok belgeyi, bilgiyi paylaşma fırsatı bulduk. Bu gün de burada özel günde bu sebeple bulunuyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de beraberce eğitime olan hizmeti devam ettireceğiz" dedi.

Törende hayırsever iş adamı Hayrettin Yavuz, nitelikli eğitimin günümüzde bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Yavuz, "Bugün burada bakanımızın teşrifleriyle okulumuzun açılışını yapıyoruz. Nitelikli eğitim artık günümüzde bir ihtiyaç, mesleki ve sosyal açıdan donanımlı nesiller yetiştirmek bizim görevimiz. Ben de naçizane bu görevden payıma düşeni üstlendim. Geleceğimize katkım olsun istedim. Geleceğin mühendisleri, iş insanları, bilim insanları ve sanatçıları sevgiyle kucaklıyorum. Okulumuzun uzun yıllar yaşamasını diliyorum" dedi.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, "Bakanımızın bu anlamlı ve bu kadar önemli bir günde şehrimize yaptığı ziyaretten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu özel ve güzel günümüze katılarak özel bir eserin açılışına katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca çok anlamlı ve önemli bir gün. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü. 100 yıldı yüreklerimizde duygularımızı kabartan anlamlı bir eseri hediye eden Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Yıllardır bu duyguları bize yaşatıyor. Milli ruhumuzu, heyecanımızı zinde kılıyor. Bugün Zonguldak'ın eğitim camiasında yaptığı çeşitli faaliyetleri yerinde inceleyeceğiz. Bu gün Ereğli ilçemiz sosyal ve ekonomik anlamda bölgemizin ve ülkemizin en aktif ilçelerinden biridir. Sosyo ekonomik anlamda katkı sağlayan dinamik ilçelerimizdendir. Bu bölgemizdeki sanayicilerimizin, hayırseverlerimizin yaptığı eğitim kurumlarımız ve mabetlerimiz önde gelir. Bugün açılışını yaptığımız eğitim kurumumuzu Ereğli'ye kazandıran Hayrettin Yavuz ağabeyimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Bugün 12 Mart 2021. İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulünün yüzüncü yılı. İstiklal

Marşımızı milletimize armağan eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum. Bilim ve teknolojinin her geçen gün gelişmeler gösterdiği dünyada eğitim öncelik verilmesi gereken hassas konuların başında geliyor. Devletimizin hedef gösterdiği kalkınmanın en etkili amacı eğitimdir. MEB öncülüğünde ve yatırımlar için sağladığı büyük katkıyla çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, vatanını milletini seven, ahlaklı bireyler yetiştirmek için gayretle çalışıyor. Bunu değişik projelerle destekliyoruz. İlimizde 2020 yılında devam eden projeler ile 2021'de başlanacak 13 proje yer almaktadır. 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda KODLAZON ve AKILZON atölyeleri kurarak, kitap okuma yarışmaları düzenleyerek ilimizi eğitim alanında daha ileriye götürmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Törende, hediye takdimleri ve bilim sanat merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Ziya Selçuk bilim sanat merkezini de gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.