Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz"

İHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz"

Zonguldak'ta Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz. Bir şekilde somut imkanlarının gelişmesi için de yatırım harcamalarını artırıyoruz. Bakanlığımızın politikaları arasında önemli yer tutuyor" diye konuştu.
Kdz. Ereğli ilçesinde 'Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi', Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Bakan Selçuk'un yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Açılış programı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü kapsamında dereceye giren öğrenci İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu. Bilim sanat merkezlerine önem verdiklerini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim sanat merkezlerinin bakanlığın politikaları arasında da önemli yer tuttuğunu ifade etti. Bakan Selçuk, hayırseverlere de teşekkür ederek "Onların bir gördüğünü biz, bin görüyoruz" diye konuştu. Selçuk, "Bunu çocuklarımız için yapıyoruz. Ülkemizin geleceğin yapıyoruz. Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışı aslında öne çıkardığımız değerlerin bilim ve sanat olduğunu göstermesi bakımından güzel de bir sembol taşıyor içinde. Bu sembolü burada yükseltmemin, yüceltmenin çocuklarımızın yüzünün gülümseyeceği bir mekanı yapmanın gururu içindeyiz. Salgın dönemi bizi yepyeni durumlarla karşı karşıya getirdi. Uzaktan eğitim tüm dünyanın eğitim sistemin şekillendirmeye başladı. Bu dönüşüm ve değişim sürecinde bizim tek düşüncemiz engelleri nasıl avantaja dönüştürürüz. Bütün meselemiz buydu. Bu meselemize sahip çıkmak anlamında da Türkiye'nin resmi kurumlarının, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının el birliğiyle bu şekilde bir ese ortaya koyma yarışına girmesi de bizi sevindiriyor. Son 10 gündür Türkiye'yi dolaşıyorum. Bir çok ilde, ilçede bulunma fırsatım oldu. Türkiye'yi şehirlerimizi ilçelerimizi yerinde görüp öğretmenlerimizle sohbet edip öğrencilerimizle dertleşip neyi ne şekilde yapıyoruz daha iyi anlamanın yolculuğunu da yapıyoruz. BU yolculuğumuz bu gün de Zonguldak'ta devam ediyor. Bilim Sanat merkezlerimiz çocuklarımızın çok yönlü gelişmesi için onların bilimin ve sanatın değişik bileşenlerinde kendilerini yetiştirmeleri için özel bir ortam sağlıyor. Çocuklarımızın mizacını dikkate alan, ilgisini, yeteneğini dikkate alan bir bakış açısıyla çalışıyoruz. Bunların her geçen gün sayı ve imkanlarının artıyor olması bizi memnun ediyor. Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz. Bir şekilde somut imkanlarının gelişmesi için de yatırım harcamalarını artırıyoruz. Bakanlığımızın politikaları arasında önemli yer tutuyor. Bu tür güzel yerlerde temiz, ferah ve gelişmiş yerlerde öğrencilerimizle buluşmaktan ayrı memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın gelişimini izlemek bizi sevindiriyor" diye konuştu.

"Burada medeniyet yükseliyor"
Hayırseverlerin desteklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Biliyorum ki sizler de bu tür binaların yükselmesinden büyük bir mutluluk duyuyorsunuz. Aslında burada yükselen bir medeniyet, gelecek. Çocuklarımızın mutluluğu, Bu mutluluğun yükselmesinde hayırseverlerimizin çok önemli bir yeri var. Onların yaptığı biri bin görüyoruz. Ayrı bir kıymeti ve değeri var. Burada büyük bir fedakarlık örneği göstererek Hayrettin Yavuz'un bütün emeğini birikimini burada ortaya koyarak bu ülke için, bölgesi için bir şey yapmanın kıvancını yaşaması bunu da eğitim üzerinde hayata geçirmesi bizi ayrıca sevindiriyor. Bu gün Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ile buraya geldik. Buraya ayrı bir kıymet veriyoruz. Kendisinin bilim sanat merkezleriyle ilgili özel çalışmaları var. Daha ileriye getirmenin peşindeyiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde bu gün burada bir başka manevi hazzı da yaşıyoruz. Evvelki gün TBMM'de yapılan törenle de MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak orada sergimizi açtık. Bir çok belgeyi, bilgiyi paylaşma fırsatı bulduk. Bu gün de burada özel günde bu sebeple bulunuyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de beraberce eğitime olan hizmeti devam ettireceğiz" dedi.
Törende hayırsever iş adamı Hayrettin Yavuz, nitelikli eğitimin günümüzde bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Yavuz, "Bugün burada bakanımızın teşrifleriyle okulumuzun açılışını yapıyoruz. Nitelikli eğitim artık günümüzde bir ihtiyaç, mesleki ve sosyal açıdan donanımlı nesiller yetiştirmek bizim görevimiz. Ben de naçizane bu görevden payıma düşeni üstlendim. Geleceğimize katkım olsun istedim. Geleceğin mühendisleri, iş insanları, bilim insanları ve sanatçıları sevgiyle kucaklıyorum. Okulumuzun uzun yıllar yaşamasını diliyorum" dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, "Bakanımızın bu anlamlı ve bu kadar önemli bir günde şehrimize yaptığı ziyaretten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu özel ve güzel günümüze katılarak özel bir eserin açılışına katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca çok anlamlı ve önemli bir gün. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü. 100 yıldı yüreklerimizde duygularımızı kabartan anlamlı bir eseri hediye eden Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Yıllardır bu duyguları bize yaşatıyor. Milli ruhumuzu, heyecanımızı zinde kılıyor. Bugün Zonguldak'ın eğitim camiasında yaptığı çeşitli faaliyetleri yerinde inceleyeceğiz. Bu gün Ereğli ilçemiz sosyal ve ekonomik anlamda bölgemizin ve ülkemizin en aktif ilçelerinden biridir. Sosyo ekonomik anlamda katkı sağlayan dinamik ilçelerimizdendir. Bu bölgemizdeki sanayicilerimizin, hayırseverlerimizin yaptığı eğitim kurumlarımız ve mabetlerimiz önde gelir. Bugün açılışını yaptığımız eğitim kurumumuzu Ereğli'ye kazandıran Hayrettin Yavuz ağabeyimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Bugün 12 Mart 2021. İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulünün yüzüncü yılı. İstiklal
Marşımızı milletimize armağan eden vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum. Bilim ve teknolojinin her geçen gün gelişmeler gösterdiği dünyada eğitim öncelik verilmesi gereken hassas konuların başında geliyor. Devletimizin hedef gösterdiği kalkınmanın en etkili amacı eğitimdir. MEB öncülüğünde ve yatırımlar için sağladığı büyük katkıyla çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, vatanını milletini seven, ahlaklı bireyler yetiştirmek için gayretle çalışıyor. Bunu değişik projelerle destekliyoruz. İlimizde 2020 yılında devam eden projeler ile 2021'de başlanacak 13 proje yer almaktadır. 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda KODLAZON ve AKILZON atölyeleri kurarak, kitap okuma yarışmaları düzenleyerek ilimizi eğitim alanında daha ileriye götürmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
Törende, hediye takdimleri ve bilim sanat merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Ziya Selçuk bilim sanat merkezini de gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü
YEREL HABERLER Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü
Okulları tek tek gezip denetlediler
YEREL HABERLER Okulları tek tek gezip denetlediler
Kaçak alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi ...
İstiklal Marşı’nın 100. yılında anlamlı klip
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın 100. yılında anlamlı klip
Baba katili genç tutuklanarak cezaevine gönderildi Maden işçisi babasını öldürülen 17 yaşındaki gence tatbikat yaptırıldı
YEREL HABERLER Baba katili genç tutuklanarak cezaevine ...
Vali Tutulmaz, Çaycuma OSB'de
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, Çaycuma OSB'de
Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (4)
YEREL HABERLER Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi ...
Esnafa koronavirüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Esnafa koronavirüs denetimi yapıldı
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu
Büfe hırsızlarını ayak izi ele verdi
YEREL HABERLER Büfe hırsızlarını ayak izi ele verdi
Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)
YEREL HABERLER Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi ...
Madenci cinayetinde katil evlat çıktı "Gölgesi yeter" dediği babasını öldürdüğünü polise itiraf etti
YEREL HABERLER Madenci cinayetinde katil evlat çıktı "Gölgesi yeter" ...
Çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi
YEREL HABERLER Çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi
Vedat Ali Özkan Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Vedat Ali Özkan Caddesi yenileniyor
Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi(2)
YEREL HABERLER Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını ...
Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntüleyen mağaza sahibi tutuklandı
YEREL HABERLER Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntüleyen mağaza ...
Seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev aldı
Barakada çıkan yangında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Barakada çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Kokain ele geçirilen geminin Çinli kaptanı 30 yıl hapis cezasını duyunca bayıldı
YEREL HABERLER Kokain ele geçirilen geminin Çinli kaptanı 30 yıl ...
Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı
Başkan Vekili Işık’tan İstiklal Marşı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Vekili Işık’tan İstiklal Marşı mesajı
Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı 60 milyon liralık kokain yakalanan geminin kaptanı ve yardımcısına 30 yıl hapis Narkotik Polisi drone destekli operasyonla 31 kilo uyuşturucuyu nefes kesen operasyonla yakalamıştı
YEREL HABERLER Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını ...
Kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri ...
Fenalaşan işçi iskeleden düştü
YEREL HABERLER Fenalaşan işçi iskeleden düştü