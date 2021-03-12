Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor



Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)MİLLİ Eğitim Bakan Ziya Selçuk, bilim sanat merkezlerinin çocuklar yetişmesi ve kendilerini geliştirmeleri için özel bir ortam sağladığını ifade etti. Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın ilgi ve yeteneğini dikkate alan bir eğitim modeli çiziyor. Bakanlığımızın politikaları arasında bilim sanat merkezleri önemli bir yer tutuyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geldiği Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Vali Mustafa Tutulmaz, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı. Bakan Selçuk, ardından Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan bakan Selçuk, "Son 10 gündür Türkiye´yi dolaşıyoruz. Iğdır, Çorum Edirne gibi illerde bulunma fırsatım oldu. Öğretmenlerimizle sohbet ediyoruz. Bilim sanat merkezlerimiz çocuklarımızın yetişmesi ve kendilerini geliştirmeleri için özel bir ortam sağlıyor. Çocuklarımızın ilgi ve yeteneğini dikkate alan bir eğitim modeli çiziyor. Bakanlığımızın politikaları arasında bilim sanat merkezleri önemli bir yer tutuyor. Bu binaların yükselmesinde hayırseverlerimizin çok büyük önemi var. Burada çok büyük bir fedakârlık örneği göstererek birikim ve emeğini ortaya koyarak bu ülke ve memleketi, ilçesi için kendisi için bir şeyler yapması ve eğitim hayatına geçirmesi büyük bir onur. İstiklal Marşımızın 100´üncü yıl dönümü dolayısıyla ayrı bir gurur da yaşıyoruz. Bugün de bura da bu özel günde burada özel bir sebepten dolayı bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖZEL YATIRIMLAR YAPIYORUZ'

Bakan Selçuk, salgın döneminin kendilerini yepyeni durumlarla karşı karşıya getirdiğini söyledi. Uzaktan eğitimin tüm dünyada olduğu gibi eğitim sistemlerinin bir parçası olduğunu anlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Salgın dönemi bizi yepyeni durumlarla karşı karşıya getirdi ve uzaktan eğitim bizim eğitim sistemimizin olduğu gibi tüm dünyanın eğitim sistemini de şekillendirmeye başladı. Bu dönüşüm ve değişim sürecinde bu engelleri nasıl avantaja dönüştürürüz, bütün meselemiz buydu ve bu mesele bize sahip çıkmak anlamında da Türkiye'nin resmi kurumlarının, özel sektörünün, sivil toplum kuruluşlarının tümünün birden elbirliğiyle bu şekilde bir eser ortaya koyma yarışına girmesi de bizi sevindiriyor. Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz. Bu sıralarda ve gelişimi için özel kadrolar ihdas ediyoruz ve bu şekilde imkânlarının daha gelişmesi için de yatırma harcamalarınızı artırıyoruz. Çünkü bizim bakanlığımızın politikalar arasında gerçekten çok önemli bir yer tutuyor bilim sanat merkezleri. Öğrencilerimizin şahsi potansiyellerini gerçekleştirmeleri için önemlidir ve önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlikte beraberce eğitim olan hizmetimize devam ettireceğiz."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından öğrenciler ve protokol ile birlikte Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Ereğli Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE

2021-03-12 11:41:12



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