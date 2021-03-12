Bakan Selçuk Türkiye’de pandeminin ilk bir yılını değerlendirdi Bakan Selçuk “Uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre iki kat daha meşakkatli bir eğitimdi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Selçuk Türkiye’de pandeminin ilk bir yılını değerlendirdi Bakan Selçuk “Uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre iki kat daha meşakkatli bir eğitimdi”

İHA

Bakan Selçuk Türkiye’de pandeminin ilk bir yılını değerlendirdi Bakan Selçuk “Uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre iki kat daha meşakkatli bir eğitimdi”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Terzi Köyüne gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada Türkiye’de salgının birinci yılını değerlendirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul açılışları ve bazı incelemeler için geldiği Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Terzi Köyü İlkokulu’nu gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk’a burada organik köy yumurtası ikram edildi. Gezi sırasında Türkiye’de pandemi sürecinin birinci yılını değerlendiren Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimden daha zor olduğunu ifade etti. Bakan Selçuk konuşmasında, "Öncelikle bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılını idrak ediyoruz. Bu vesile ile milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz. Böyle bir marşın bütün milletin gönlünde oluşturduğu bu güzel duyguların bu gün mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gün aynı zamanda da Türkiye'deki salgının birinci yıldönümü. Geçen sene bu gün ilk vakalar ortaya çıkmaya başladığında hepimiz neyle karşılaştığımızı neler yapacağımızı dünya olarak anmakla meşguldük. On gün içerisinde üç televizyon kuralı kurarak, mevcut internet kapasitemizi 25 kat artırarak bin gönüllü öğretmenimizin katkılarıyla canlı ders videosu çekerek EBA destek merkezlerimizle hemen mevcut duruma uyum sağlamaya ve gereken alt yapıyı hazırlamaya gayret ettik. Elbette eksikliklerimiz oldu ve bazı sorunlarla karşılaştık. Dünya ülkeleriyle karşılaştığımızda ülkemizde geldiğimiz durumun bizim açımızdan oldukça memnuniyet verici olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir yıl içerisinde öğrendik ki aslında yüz yüze eğitim çok başka manalar içeren öğretmenliğin, okulun ne demek olduğunu yeniden gösteren çocuklarımızın sosyalleşmesinin, okul bahçeleri ve sınıflarında olmasının ne kadar ehemmiyetli olduğunu tekrar tekrar anlamamıza katkı sağlayan bir dönem oldu. Bu süreç içerisinde uzaktan öğretim konusunda dünya çapında standartlarla çok yeni şeyler öğrendiğimizi söyleyebilirim. Öğretmenlerimizin bu konudaki gayretleri muhteşemdi ve halen daha devam ediyor. Her zaman söylerim. Uzaktan öğretim, uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre iki kat meşakkatli ve zor bir süreçtir. Çocuklarımızı yalnız bırakmadan çaresiz bırakmadan teşekkürlerimi ifade etmek isterim" dedi.

"Meslek liselerimiz kara gün dostu"
Meslek liselerinin önemine vurgu yapan Milil Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemiyle birlikte meslek liselerinin öneminin arttığına dikkat çekti. Bakan Selçuk, meslek liselerine katkının devam edeceğini vurguladı. Bakan Selçuk, "Kara gün dostu meslek lisesi diyebileceğimiz şekilde meslek liselerimizin ortaya koyduğu büyük çaba, büyük gayret tarihe geçecek noktada ele alınabilir. Çünkü meslek liseleri bütün dünyanın malzeme tedariki açısından üretim, lojistik açısından sıkıştığı dönemde bir destan yazarak üretimleriyle ihracata yönelik bir hale geldiler. Patentle, faydalı modeller, benzeri projelerle ARGE, inovasyon merkezleriyle artık bambaşka bir yolun taşıyıcısı haline geldiler. Bundan sonra da meslek liselerine olan katkımız salgın sürecinin de ortaya çıkardığı durumları dikkate alarak artarak devam edecek. Bu çerçevede ailelerimize ayrı bir teşekkür borçluyum,. Küresel salgın sürecinde milli eğitim bakanlığına, öğretmenlerimize omuz verdiler. Bu zor şartlarda gerçekten 24 saat annebabalık yaparak çocuklarımızın ruh sağlığının fiziksel sağlığının akademik becerilerinin korunmasında büyük bir katkı sağladılar. Her bir annebabamıza müteşekkirim. İnşallah bu zor dönemleri atlatıp önümüzdeki süreçte salgının rahatlamasıyla beraber çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız. Her bir çocuğumuzun ihtiyacını tek tek ele alıp gereken desteği sağlayacağız. Akademik hususlar konusunda hiç kimse endişe etmesin. Bu konuda elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Çocuklarımızın ruh sağlığı, motivasyonu ve okula aidiyeti açısından öğrenmeye yaklaşma açısından çok daha iyi bir potansiyele gelip salgın öncesi durumu da aşacak şekilde daha iyi noktaya gelmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte izlemelerimiz, gözlemlerimiz devam edecek" diye konuştu.
Bakan Selçuk Terzi Köyü İlkokulu’nda Doğa Atölyesi’ni gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın yetişmesi için özel bir ortam sağlıyor
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Bilim sanat merkezleri çocuklarımızın ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim sanat merkezlerine çok özel yatırımlar yapıyoruz"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim sanat ...
Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü
YEREL HABERLER Babasını tehdit ettiği için öldürdüğünü öne sürdü
Okulları tek tek gezip denetlediler
YEREL HABERLER Okulları tek tek gezip denetlediler
Kaçak alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak alkol imal eden ve ticaretini yapan 1 kişi ...
İstiklal Marşı’nın 100. yılında anlamlı klip
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın 100. yılında anlamlı klip
Baba katili genç tutuklanarak cezaevine gönderildi Maden işçisi babasını öldürülen 17 yaşındaki gence tatbikat yaptırıldı
YEREL HABERLER Baba katili genç tutuklanarak cezaevine ...
Vali Tutulmaz, Çaycuma OSB'de
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz, Çaycuma OSB'de
Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (4)
YEREL HABERLER Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi ...
Esnafa koronavirüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Esnafa koronavirüs denetimi yapıldı
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu
Büfe hırsızlarını ayak izi ele verdi
YEREL HABERLER Büfe hırsızlarını ayak izi ele verdi
Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi (3)
YEREL HABERLER Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi ...
Madenci cinayetinde katil evlat çıktı "Gölgesi yeter" dediği babasını öldürdüğünü polise itiraf etti
YEREL HABERLER Madenci cinayetinde katil evlat çıktı "Gölgesi yeter" ...
Çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi
YEREL HABERLER Çok sayıda ilaç içerek kendine zarar vermek istedi
Vedat Ali Özkan Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Vedat Ali Özkan Caddesi yenileniyor
Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi(2)
YEREL HABERLER Maden işçisi, silahlı saldırı sonucu yaşamını ...
Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntüleyen mağaza sahibi tutuklandı
YEREL HABERLER Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntüleyen mağaza ...
Seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev aldı
Barakada çıkan yangında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Barakada çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Kokain ele geçirilen geminin Çinli kaptanı 30 yıl hapis cezasını duyunca bayıldı
YEREL HABERLER Kokain ele geçirilen geminin Çinli kaptanı 30 yıl ...
Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık zanlıları ayakkabı izinden yakalandı
Başkan Vekili Işık’tan İstiklal Marşı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Vekili Işık’tan İstiklal Marşı mesajı
Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını duyunca mahkeme salonunda bayıldı 60 milyon liralık kokain yakalanan geminin kaptanı ve yardımcısına 30 yıl hapis Narkotik Polisi drone destekli operasyonla 31 kilo uyuşturucuyu nefes kesen operasyonla yakalamıştı
YEREL HABERLER Çin vatandaşı gemi kaptanı 30 yıllık hapis cezasını ...