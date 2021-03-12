Alkollü sürücü minibüsle caminin duvarına çarptı 

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Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği minibüs, cami duvarına çarptı. Sürücü gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi Hatip Sokak´ta meydana geldi. Murat Aydoğmuş (35) yönetimindeki 01 ABZ 231 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hatip Camii´nin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün 1.53 alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Murat Aydoğmuş´a, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ceza kesildi. Caminin duvarını yıkıp bir bölümü içeri giren minibüs çekici ile kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-03-12 13:33:05



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