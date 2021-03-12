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Çaycuma'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u andı

İHA

Çaycuma'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u andı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Kültür ve Sanat Merkezi'nde Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi tarafından sunuldu. Programa, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Per. Asteğmen Hüseyin Alpergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, STK temsilcileri, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Oktay ve Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Oktay Aksoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'inci yılını kutladıklarını belirterek, "Vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesidir İstiklal Marşı. Bu destanı bize armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ise ideal bir öğretmen, branşına hâkim bir veteriner, cesur bir gazeteci, kurtuluş savaşında iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen bir politikacıdır. İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı'nın en elemli ve en buhranlı günlerinde yazılmıştır. İzmir, Bursa düşmüş, Afyon kaybedilmiştir. Düşman orduları 1. İnönü Zaferi ile durdurulmuşsa da Türk yurdunun her yanında işgaller süre gelmektedir ve Türk milleti tarihinin en karanlık günlerini yaşamaktadır. Mehmet Akif Ersoy o zamana ait duygularını sonradan şöyle ifade etmiştir: O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla yeise düşmedik. Zaten başka türlü çalışabilir miydik? Ne topumuz vardı, ne tüfeğimiz. Fakat imanımız büyüktü. O şiir, milletin o günkü heyecanının bir kıymetli hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. Nitekim İstiklal Marşı "Korkma!" diyerek başlar. Bu, en olumsuz durumlarda dahi ümitli kalabilmenin bir ifadesidir. "Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın" diyecek kadar da vatanperverdir. Milletin sesi, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Milletimize armağanı İstiklal Marşınn kabulünün yıl dönümünü kutluyor ve ölümünün 85.yılında büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve saygıyla anıyorum" dedi.
Protokol şiir yarışmasında kazanan öğrencilere hediyelerini verdi. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve oratoryolarla program sona erdi.

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