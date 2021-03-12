Bakan Selçuk'tan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'na ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak programı kapsamında Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ereğli ilçesindeki programının ardından Merkez ilçeye hareket etti. Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ziyaret eden Bakan Selçuk, burada atölyeleri gezerek öğrencilerle sohbet etti. Bakan Selçuk, ardından Zonguldak Valiliği'ne geçti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Selçuk'u karşılayan Vali Mustafa Tutulmaz, "Sayın bakanımız valiliğimize hoş geldiniz. Bakanımızla birlikte bugün ilimizin eğitimle ilgili problemleri, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Kendisine huzurlarınızda ilimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Selçuk, "Burada Zonguldak'ın eğitim öğretim meselelerini istişare etmek için yapılabilecek muhtemel projeleri gözden geçirmek için bulunuyoruz" diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında BEÜ Konferans Salonu'nda öğretmenlerle buluşacak.

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