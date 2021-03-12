Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çalışmaların takipçisi olacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak ziyareti kapsamında Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Zonguldak'ta bir dizi ziyaretler ve incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye Başkanı Selim Alan'ın öğretmen olan eşi Ceyda Alan tarafından çiçekle karşılanan Bakan Selçuk, başkanlık makamına çıkarak belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kentin sorunlarını dinledi. Selçuk ardından yaya olarak AK Parti İl Başkanlığı binasına hareket etti. Yolda vatandaşlarla da sohbet eden Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Selçuk, "Tarihimizin sembol şehirlerinden biri olan Zonguldak'ta bulunmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Arkadaşlarımızla beraber Zonguldak'ın eğitim potansiyeli, eğitim imkanları, mevcut durumları, problemleri ve yapılabilecek potansiyel işler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Bu çerçevede de oldukça verimli toplantılar yapma fırsatı bulduk. Bu çalışmaların daha sonra da takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Selçuk'a ziyaretinin anısına asaletin simgesi olan Devrek Bastonu takdim edildi.

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