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GMİS Yönetim Kurulu “14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz”

İHA

GMİS Yönetim Kurulu “14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayan Genel Başkan Hakan Yeşil, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayan Genel Başkan Hakan Yeşil, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Yeşil’in yayımladığı mesaj şöyle;
“Osmanlı Padişahı II. Mahmut döneminde Hekimbaşı Behçet Efendi’nin girişimi ile 14 Mart 1827’de Tıbhanei Amire ve Cerrahhanei Amire kurulmuştur. Bu modern tıp okulu Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sağlık eğitimi ve örgütlenmesine atılan ilk modern adımlardan biridir. Tıp Bayramı ilk kez 14 Mart 1919’da işgal altındaki İstanbul’da kutlanmış, bir direniş ve başkaldırı simgesi olarak düşünülüp yaşama geçirilmiştir. Yani 14 Mart Tıp Bayramı, vatanseverlerin ülkesine sahip çıkan bir refleksi olarak ülkemizde kutlanmaya başlamıştır. Tıp alanında o günden bugüne kat edilen mesafe büyüktür. Ancak, gecegündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan doktor, ebe, hemşire, hizmetli ve diğer tüm sağlık personelinin ekonomik, özlük ve sosyal hakları yeterli değildir. 1 yılı aşkın süredir ülkemiz de dahil dünyadaki neredeyse tüm ülkeleri etkisi altına alan Covid19 salgını sürecinde sağlık çalışanlarımızın salgına karşı büyük bir çaba ve özveriyle sürdürdükleri mücadele, onların haklarının iyileştirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Pandemi sürecinde hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Küresel ya da yerel her türlü salgına karşı sürekli risk altında olan sağlık çalışanları, sağlık hizmeti verirken şiddetle de karşı karşıya kalmaktadırlar. Sorunlarının çözümünde tüm sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Emeğini ve hayatını insan sağlığına adayan, bu yolda takdire değer büyük bir özveriyle sağlık hizmeti veren tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz.”

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