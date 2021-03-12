Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu263 takımı, ürettiği Türkiye'nin en küçük cep uydusu Grizu263A'yı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a anlattı.

Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisinin isminin yer aldığı Grizu263 takımını kuran Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Türkiye'nin en küçük ilk cep uydusunu üretti. Grizu263 takımı, uzaya fırlatılacak cep uydusunu maket üzerinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a anlattı. Uydu hakkında Bakan Selçuk'a bilgiler aktaran Grizu263 takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, uydunun birebir maketi ve özellikleri hakkında bilgiler verdi.

Eren Enerji Meslek Lisesi'nin ürettiği el dezenfektanı ve kolonyaların bulunduğu sergi hakkında da bilgiler alan Bakan Selçuk, daha sonra "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" adlı programa katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.