14 Mart Romanlar Gününde projeler konuşuldu

14 Mart Türkiye Romanlar Günü kapsamında, Batı Karadeniz Romanlar Derneği yöneticileri AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatını ziyaret ederek istişarede bulundu.

Batı Karadeniz Romanlar Derneği Başkanı Kazım Adak, dernek yöneticileri, Roman Gençlik Kolları ve Ereğli’de yaşayan Roman vatandaşlar; 14 Mart Türkiye Romanlar Günü münasebetiyle AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Ziyarette, Dernek Yöneticileri ve Roman vatandaşlar; AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber’e görevlerinde başarı dileğinde bulundular. Dernek Başkanı Adak ziyarette yaptığı açıklamada, “Bizler vatansever, milli ve manevi duruşu olan bir toplumuz. Bu doğrultuda devletimizin her zaman yanındayız. Bizlere destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da müteşekkiriz. Sizlere hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak, çalışmalarınızda başarılar dilemek istedik. Roman toplumu olarak devletimizin ortaya koyduğu ‘Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile 1.Aşama Eylem Planı (20162019) ve 11 Aralık 2019’da 2. Aşama Eylem Planı (20192021) doğrultusunda sizlerden de projelerimize destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Bozkurt, ziyarette yaptığı konuşmada, 14 Mart Romanlar Günü’nü kutlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Roman Eylem Planları’nın takipçisi olduğunu ve bölgede uygulanacak projelere teşkilat olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini, çözüm ortağı olacaklarını belirtti. Roman vatandaşların toplumun önemli fertleri olduğunu; çalışma azimleri, mücadeleci kimlikleri ve kendilerine has eğlence anlayışlarıyla toplumun en önemli yapı taşlarından olduklarını vurgulayan Başkan Bozkurt, kapılarının her daim Roman vatandaşlarına açık olduğunu vurguladı.

Ziyarette, Batı Karadeniz Romanlar Derneği Başkanı Kazım Adak tarafından İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’a Roman Spor’un forması ile Zonguldak’ın sembolü olan ‘madenci heykeli’ takdim edildi.

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı İbrahim Sezer’in de hazır bulunduğu ziyarette, Bozkurt da roman vatandaşlara karanfil takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.