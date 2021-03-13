Motosiklet hırsızı yakayı ele verdi

Zonguldak’ta motosiklet hırsızlığı yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde C.T.’ye ait motosikletin çalınması olayı ile ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ve Jandarma Dedektiflerince (JASAT) geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Araştırmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın aynı zamanda kayıp şahıs olarak aranan V.G. olduğu tespit edildi. V.G. isimli şahsın motosiklet hırsızlığını, Bartın ili Kozcağız beldesinden Perşembe beldesine gelerek gerçekleştirdiği belirlendi. Araştırmalarda ise V.G.’nin Kozcağız beldesinde bir motosiklet hırsızlığı olayını daha gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli; Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalınan iki motosiklet Perşembe beldesi ve Bartın ilindeki sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.