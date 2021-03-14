3 kurala uymayan geri döndürülüyor

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Zonguldak'ta Polis ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesi'nde izin belgesi, sosyal mesafe ve maske uygulaması yapıldı.

Zonguldak'ta dün akşam 21:00'dğ başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gazipaşa Caddesi'nde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulamaya takılan sürücülere izin belgesiz soruldu. İzin belgesiz sürücüler ise geri döndürüldü. Öte yandan izin belgesinin yanı sıra araçlarda sosyal mesafe ve maske konusunda da uyarılar yapıldı. Uygulama 15 Mart 05:00'da sona erecek.

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