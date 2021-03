Vali Tutulmaz’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tutulmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumu oluşturan bireylerin en temel hak ve özgürlüklerinin başında sağlıklı bir yaşam hakkı gelmektedir. Yaşadığımız dünyada sağlık ve sağlık hizmetlerine verilen önem gelişmişliğin, kalkınmışlığın ve çağdaşlığın en temel göstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Sağlıklı birey, sağlıklı toplum ve sağlıklı bir yaşam için bireylere eşit, erişilebilir, kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak büyük önem arz etmektedir. Devletimiz, “Sosyal Devlet” ve “Önce İnsan” anlayışıyla hareket ederek sağlık sektöründe özellikle son yıllarda yaptığı yatırımlarla, gelişmiş, modern tıbbi teknolojik imkânlara ulaşmıştır. Vatandaşlarımıza modern, kaliteli, erişilebilir sağlık hizmeti sunma yolunda, yeni tıbbi gelişmeleri yakından takip eden, araştıran, kendini yenileyen hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın da özverili çalışmaları sayesinde sağlık alanında önemli bir noktaya gelinmiştir. 2020 yılı Mart ayında başlayan küresel koronavirüs salgını, değerli sağlık çalışanlarımızın yükünü ve sorumluluklarını önemli ölçüde artırmıştır. Küresel salgın çok sayıda vatandaşımızı olduğu gibi görevlerini özveriyle yaparken virüse yakalanan hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı ne yazık ki aramızdan almıştır. Alınan tedbirlerle birlikte yurdumuzun her köşesinde hayatlarını insan sağlığı ve yaşamına adamış başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdiği sabır, fedakârlık, sevgi dolu yaklaşım ve özverili çalışma anlayışı sayesinde bu zorlu süreç başarıyla yönetilmiştir. Tüm dünyayı etkileyen Salgın sürecinde ailelerinden, yakınlarından, sevdiklerinden uzak kalan yüce gönüllü hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın ortaya koyduğu bu fedakârca çaba ve çalışma her türlü takdirin üzerinde olup her zaman şükranla anılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; her şeyden önemli gördüğümüz sağlığımız ve sağlıklı bir yaşam sürmemiz için gece gündüz demeden, fedakârca, sabırla çalışarak bu ulvi görevi yapan, derdimize derman olan, yaşamlarını insan hayatını adayan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramı’nı” en içten duygularımla kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı bir yaşam ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.