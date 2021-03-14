Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden teknede buldu, denizin ortasında buluşup teslim aldı



Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde balıkçılıkla geçimini sağlayan Murat Karakuş´un barakasında beslediği `Minnoş´ isimli kedisi kayboldu. Kedisinin Ereğli Limanı´ndan açılan, Tekirdağ açıklarındaki bir balıkçı teknesinde olduğunu öğrenen Karakuş, balıkçılarla denizin ortasında buluşup, `Minnoş´u teslim aldı. Gebe olan Minnoş, eve döndükten sonra 4 yavru dünyaya getirdi.

Ereğli'de balıkçılıkla geçimini sağlayan Murat Karakuş, yaklaşık bir ay önce barakasında beslediği kedilerden birinin kaybolduğunu fark etti. Karakuş, limanda `Minnoş´ isimli kedisini aradı, ancak sonuç alamadı. Teknelerden birine binmiş olabileceğini düşünen Karakuş, tekne sahiplerini arayarak durumu anlattı. Karakuş, gebe olan kedisinin limandan açılan bir balıkçı teknesinde olduğu bilgisine ulaştı. Karakuş, Tekirdağ´da bulunan teknenin kaptanı ile kedisini almak için denizde buluşmaya karar verdi. 9 Mart günü tekne sahibiyle buluşan Karakuş, kedisini teslim aldı. Karakuş, teşekkür ettiği balıkçılara kendisine yardımcı oldukları için balık hediye etti. Minnoş ise evine döndükten sonra doğum yaptı.

Murat Karakuş, kedisinin 2 yıldır yanında olduğunu ve kaybolunca çok üzüldüğünü söyledi. Kedisini bulmak için aramaya başladığını anlatan Karakuş, "İlk gördüğümde kedi Alaplı Limanı´ndaydı. Bazı kişilerin kedilere kötü davrandığını gördüm. İnsanlara da yaklaşmıyorlardı, zamanla mama verince bana alıştılar. Sonrasında kendi teknemle kedileri Ereğli Limanı´na getirdim. Şimdi 2 senedir buradalar, beraber duruyoruz" dedi.

'DENİZDE MİNNOŞUMUZU ALDIK'

Kedisinin Tekirdağ'dan gelen Kazım Reis adlı teknede olabileceğini düşündüğünü ve tekne kaptanıyla irtibata geçtiğini anlatan Karakuş, şöyle konuştu:

"Tekne gittikten sonra kedimin kaybolduğunu fark ettim. Düşündüm, onunla beraber gitmiş olabilir diye. Daha sonra tanıdıklar vasıtasıyla onlara ulaştık, Tekirdağ´da olduğunu öğrendik Minnoş´un. Sonra Ereğli´ye gelebilirler mi diye sorduk. Burada da balıkçılık olduğu için tekne buraya geldi. Bizim gitmemize gerek kalmadı. Denizde Minnoş´umuzu geri alıp Ereğli´ye getirdik. Akşamına da doğum yaptı. Dört tane yavrularıyla birlikte bizimle birlikte yaşıyor." DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-03-14 13:28:36



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