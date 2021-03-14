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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozkurt, “Sağlık çalışanlarımız, şifa köprüsüdür”

İHA

Bozkurt, “Sağlık çalışanlarımız, şifa köprüsüdür”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda; “Bebekliğimizden son nefesimizi vereceğimiz ana kadar bize yaşamın kutsallığını anımsatan sağlık emekçilerimize ne kadar minnet duysak azdır” dedi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ‘14 Mart Tıp Bayramı’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Tıp Bayramı’nın 1919 yılından bu yana kutlandığını hatırlatan Bozkurt, 14 Mart’ın Tıp alanında mesai harcayan emekçiler için kutsal bir gün olduğunu söyledi.
Başkan Bozkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Sağlık emekçilerinin, en zor zamanlarda dahi sorumluluk almaktan çekinmeden, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde annebabalarından, eşlerinden ve çocuklarından ayrı kalma pahasına, daha da önemlisi kendi hayatlarını riske atarak, mesai mefhumu da gözetmeden vefakârca çalışarak ortaya koydukları fedakârlığın her türlü takdirin üzerindedir. Hiç şüphe yoktur ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına en kıymetli katkıyı sağlık çalışanlarımız vermektedir, yaptıkları onurlu çalışmalara insanlık her zaman müteşekkir olmuştur. Toplum sağlığını korumak için mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, hayatla ölüm arasında şifa köprüsüdür. Sağlık sisteminin bugünlere gelmesinde şüphesiz hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları büyük önem arz etmektedir.
Herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasının nitelikli bir toplumun en önemli şartı kabul edildiği günümüzde, insanı yaşatmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı amaç edinen hekimlerimiz; insanların kaliteli ve mutlu yaşam sürmelerini sağlayarak, toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunmaktadırlar. Son yıllarda ülkemizde sağlık alanında yapılan yatırımların, sağlık sistemindeki reformların ve tıp alanındaki buluşların, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ diyerek kendi sağlığını emanet ettiği hekimlerimizin üstün başarılarıyla taçlanmasının neticesi olarak, Türkiye’nin sağlık hizmetleri konusundaki kalitesi, dünya çapında övgüler almaktadır. Ülkemiz, artık sağlık turizmiyle de adından söz ettirir hale gelmiştir.
Korona virüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu zorlu dönemde en büyük destekçimiz ve güvencemiz olan sağlık çalışanları, karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, kutsal mesleklerini büyük bir özveri ve insanüstü gayretleri ile icra ederek bir kez daha iftihar kaynağımız olmuştur. Bu saygın ve onurlu meslekte fedakârca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.”

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