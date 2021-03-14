2. Lig Beyaz Grup: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hekimoğlu Trabzon: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28. haftada Zonguldak Kömürspor, Hekimoğlu Trabzon'a 10 mağlup oldu.
Saha: Devrek
Hakemler: Fevzi Erdem xx, Murat Güçlü xx, Mücahid Adem Çelebi xx
Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Muhammet xx, Neşet x (Hüseyin dk. 81 ?), Emre xx, Ahmet Hakan x (İhsan Furkan dk. 59 x), Hakan xx, İlker xx, Aykut Emre xx, Oktay x (Atalay dk. 59 x), Enes xx, Tezcan xx
Hekimoğlu Trabzon: Emre xx, Uğur xx, Samet x (Eray dk. 87 ?), Serkan xx, Burhan x (Salih dk. 58 x), Halil x (Berkay dk. 77 x), Ali xx, Yasin xx, Bahadır xx, Oğuz xx, Batuhan xx (Mücahit dk. 87 ?)
Gol: Ali (dk. 18) (Hekimoğlu Trabzon)
Sarı kartlar: İlker, Aykut Emre, Muhammet (Zonguldak Kömürspor), Batuhan, Mücahit (Hekimoğlu Trabzon)
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