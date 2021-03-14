Zonguldak Kömürspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-1

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)STAT: Devrek
HAKEMLER: Fevzi Erdem (xx), Murat Güçlü (xx), Mücahid Adem Çelebi (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Yüksel (xx) Muhammet (xx), Neşet (x) (Dk. 80 Hüseyin), Emre (x), Ahmet Hakan (x) (Dk.59 İhsan Furkan x), Hakan (xx), İlker (xx), Aykut Emre (x), Oktay (x) (Dk.59 Atalay x), Enes (xx), Tezcan (xx)
HEKİMOĞLU TRABZON: Emre (xx) Uğur (xx), Samet (xx) (Dk.89 Eray), Serkan (xx), Burhan (x) (Dk.59 Salih x), Halil (x) (Dk.77 Sefa x), Ali (xxx), Yasin (xx), Bahadır (xx), Oğuz (xx), Batuhan (xx) (Dk.89 Mücahit)
GOLLER: Dk. 18 Ali (Hekimoğlu Trabzon)
SARI KARTLAR: İlker, Aykut Emre, Muhammet (Zonguldak Kömürspor) Batuhan, Mücahit (Hekimoğlu Trabzon)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-03-14 17:03:23
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