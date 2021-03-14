İki otomobilin çarpıştığı kaza korkuttu

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Kozlu İlçesinde hızını almayan iki otomobil çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesine bağlı belediye önünde meydana geldi. Hızı almayan 67 AG 105 plakalı Fiat marka otomobil ile 41ADL 393 plakalı Ford marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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