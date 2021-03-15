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Zonguldak'ta ölü yunus kıyıya vurdu. Ekipler harekete geçti.

Kapuz Caddesi Uzunkum mevkiinde sabah saatlerinde ölü yunus kıyaya vurdu. Ağlara takılarak hayatını kaybettiği öne sürülen yunus için Yeşil Mahalle Muhtarı Arif Pınar olay yerine giderek yetkililere haber verdi. Yetkililer ölü yunusun kıyıdan alınması için çalışma başlattı.

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