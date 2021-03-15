Kuzenini bıçakla öldüren hurdacı için akıl sağlığı raporu bekleniyor

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK´ın Devrek ilçesinde, kuzeni Vedat Tuna´yı (23) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Vahdet Kanar'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada akıl sağlığı raporu bekleniyor.

Olay, 17 Mayıs 2019'da Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. İlçede hurdacılık yapan Vahdet Kanar, teyzesinin oğlu Vedat Tuna'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından teslim olan Kanar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılıktaki ifadesinde, beraber hurdacılık yaptığı kuzeninin kendisine sürekli emirler vermesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Vahdet Kanar, içinden bir sesin Vedat Tuna'yı öldürmesini söylediğini iddia etti.

Tutuklu yargılanan Vahdet Kanar hakkında, 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında tutuklu sanık Vahdet Kanar ve avukatlar salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kanar'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için talep edilen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN

2021-03-15 15:21:25



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