Alaplı Belediye Başkanı Tekin sağlık çalışanlarını unutmadı

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İlçede görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, eşi Aysel Tekin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Alaplı Devlet Hastanesi, Sağlık Ocakları,112 Acil Yardım İstasyonu ve Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek doktor ve sağlık çalışanlarının günlerini kutladılar.

İlk olarak Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Başar Açıkgöz’ü ziyaret eden Başkan Tekin,14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, “Pandemi günlerinde ön cephede mücadele eden sağlık ordumuzun siz değerli neferlerine Alaplılı hemşerilerim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyor, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramınızı da tebrik ediyorum. Her zaman onların yanında olduklarını ifade etti.

Tekin ve beraberindekiler daha sonra hastaneyi dolaşarak doktor, hemşire, hasta bakıcı ve hastalarla sohbet edip, karanfil dağıttı.

Alaplı İlçe Sağlık Müdürü Şakir Bahadır, 112 Acil Yardım İstasyonları ve Sağlık Ocaklarındaki görev yapan doktorları ’da ziyaret eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

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