Öğrencilerin testi pozitif çıkınca sınıflar karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerin testi pozitif çıkınca sınıflar karantinaya alındı

İHA

Öğrencilerin testi pozitif çıkınca sınıflar karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 4 öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkması sonrası bu okullarda tedbirler alındı.
Korona virüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen eğitim öğretimde, geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitimin yeniden başladığı Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar Ortaokulunda iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Test sonucu sonrası okul karantinaya alınarak, Cuma gününe kadar eğitim öğretime ara verildi. Diğer yandan ilçe merkezinde yer alan iki ayrı okulda da iki öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkması sonrası okullardaki iki sınıf karantinaya alındı. Okullarda güvenlik amaçlı tedbirlerin artırıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesinde görev değişikliği
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şubesinde görev ...
Çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalandı
Ereğlili sporcu uluslararası turnuvada şampiyon oldu
YEREL HABERLER Ereğlili sporcu uluslararası turnuvada şampiyon oldu
Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini fotoğraflayan doktor, sergi açtı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini ...
Şehit madenci kızı yöresel ürünlerle hizmet veriyor
YEREL HABERLER Şehit madenci kızı yöresel ürünlerle hizmet veriyor
Ata tohumlarıyla katkısız ürünler üretiyorlar
YEREL HABERLER Ata tohumlarıyla katkısız ürünler üretiyorlar
Belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı
YEREL HABERLER Belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya ...
Gençlik Spor İl Müdürlüğü şehit madenci formalarına destek verdi
YEREL HABERLER Gençlik Spor İl Müdürlüğü şehit madenci formalarına ...
Alaplı Belediye Başkanı Tekin sağlık çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Alaplı Belediye Başkanı Tekin sağlık çalışanlarını ...
ZBEÜ’de afet farkındalık eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER ZBEÜ’de afet farkındalık eğitimleri devam ediyor
Bahçe temizliği sırasında yangın çıktı
YEREL HABERLER Bahçe temizliği sırasında yangın çıktı
Kaza yaptı, kendi imkanlarıyla tedaviye gitti
YEREL HABERLER Kaza yaptı, kendi imkanlarıyla tedaviye gitti
Parkta oynarken yüksekten düştü
YEREL HABERLER Parkta oynarken yüksekten düştü
Devrek’te dolmuş duraklarının camlarını kırdılar
YEREL HABERLER Devrek’te dolmuş duraklarının camlarını kırdılar
Egemenlik Mesire Alanı yeniden düzenleniyor
YEREL HABERLER Egemenlik Mesire Alanı yeniden düzenleniyor
Kuzenini bıçakla öldüren hurdacı için akıl sağlığı raporu bekleniyor
YEREL HABERLER Kuzenini bıçakla öldüren hurdacı için akıl sağlığı ...
Şehit madenci formalarına Türk Metal Sendikası destek verdi
YEREL HABERLER Şehit madenci formalarına Türk Metal Sendikası destek ...
Zonguldak’ta ölü yunus kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Zonguldak’ta ölü yunus kıyıya vurdu
Başkan Bozkurt’tan okullar ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan okullar ziyaret
Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise yakalandı
YEREL HABERLER Karantina süresinin bitmesine 24 saat kala polise ...
24 saat kala karantinayı ihlal edince polise yakalandı
YEREL HABERLER 24 saat kala karantinayı ihlal edince polise ...
Yüksek riskli Zonguldak’ta denetimler havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yüksek riskli Zonguldak’ta denetimler havadan ...
Zonguldak’ta Şubat ayında 309 konut satıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Şubat ayında 309 konut satıldı
Ziraat Odası yumurta tavuğu dağıtacak
YEREL HABERLER Ziraat Odası yumurta tavuğu dağıtacak