Jandarmanın durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan toz esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; H.G.(20), E.M.R. (26) ve F.K. (27) isimli şahısların İstanbul’dan Zonguldak’a uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Devrek ilçesi Pınarönü köyünde durdurulan, içerisinde H.G.(20), E.M.R. (26) ve F.K. (27) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada 500 gr toz esrar ve 5 gr metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti (TCK Md.188) suçundan adli işlemlere başlandı.

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