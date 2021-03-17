Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonrası bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre Selimcan A. idaresindeki 67 AAN 496 plakalı motosiklet, park halinden geri çıkmakta olan Sezer B. idaresindeki 67 TT 834 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet sürücüsü Selimcan A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri otomobil sürücüsünün ifadesini alırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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