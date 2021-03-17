Yüzde 90 engelli Emircan'ın Çanakkale ve asker sevgisine, jandarma duyarsız kalmadı



Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta yüzde 90 engelli olan Emircan Saydam'ın (17) televizyondan izleyerek öğrendiği 18 Mart Çanakkale Savaşı'nı anlattığı videonun ardından jandarma ekipleri tarafından kendisine sürpriz yapıldı. Bir gün önceden gönderilen yüzbaşı üniformasını giyen, ancak ziyaretten haberi olmayan Emircan Saydam, karşısında jandarma ekiplerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Geriş köyünde yaşayan Fatma ve Sedat Saydam'ın çocukları Emircan Saydam, doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi sonucu yüzde 90 engelli kaldı. Bedensel engelli Emircan Saydam, evdeki zamanının büyük çoğunluğunu televizyonda asker videoları ve Çanakkale Savaşı'nı anlatan film ve belgeseller izleyerek geçiriyor. Emircan Saydam'ın Çanakkale Savaşı'nı anlatan bir konuşması sosyal medya hesaplarından yayınlanınca, kentte büyük ilgi gördü. Sosyal medyada çok sayıda kişi, Saydam'ı tebrik eden yorumlarda bulundu.

KOMANDOLARDAN EMİRCAN'A ÖZEL VİDEO

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Emircan Saydam'a bir sürpriz hazırladı. Emircan Saydam'a ziyaret planlayan jandarma ekipleri, ziyaretten bir gün önce ona yüzbaşı rütbeli üzerinde 'Saydam' yazılı üniforma gönderdi. Üniformasını görünce çok mutlu olan ve hemen üzerine giyen Emircan Saydam'ı, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga ve beraberindeki astsubay ve uzman çavuşlar evinde ziyaret etti. Karşısında jandarma ekibini gören Emircan Saydam'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Jandarma ekibi, Saydam'a 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni anlatan kitap, Türk bayrağı, üzerinde isminin yazılı bulunduğu jandarma logolu bardak ve çeşitli hediyeler verdi. Hediyeleri görünce duygulanan Emircan Saydam, jandarma ekibine teşekkür etti. Emircan Saydam'a kentte görev yapan komandolardan da özel bir video geldi. Komando marşını Emircan için söyleyen komando ekibi, videonun sonunda hep bir ağızdan yüksek sesle 'İyi ki varsın Emircan' dedi. Kendi ismini duyan Emircan, çok sevindi.

'VATANIMIZI DÜŞMANDAN KORUSUNLAR DİYE DUA EDECEĞİM'

Ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Emircan Saydam, "18 Mart, Çanakkale savaşıyla işgalden kurtuluş günü. Filmlerini izliyorum sürekli. Televizyonda videolar izliyorum. Belki bir gün ben de Çanakkale'ye giderim. Bir gün askere gidersem jandarma olmak istiyorum. Tüm askerlere, jandarmaya selam söylüyorum. Onlar da iyi bir asker olsun ve vatanımızı düşmandan korusunlar diye dua edeceğim" dedi.

`OĞLUM ÇOK MUTLU OLDU´

Jandarma ziyaretinin oğlunu çok mutlu ettiğini söyleyen anne Fatma Saydam da, "Evde hep Çanakkale filmi açıyor. Askerlere de duyarlılığı çok fazla. Emircan'ın videolarını görmüşler. O yüzden ziyaretimize geldiler. Onlara çok teşekkür ederim. Oğlum çok mutlu oldu. Askere gitmeyi çok istiyor. İnşallah bir gün askerlik de yapabilir. Çok heyecanlıydı ve çok mutlu oldu oğlum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK

2021-03-17 10:03:40



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