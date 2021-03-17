Polis ekipleri maske ve mesafe denetimi yaptı

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Zonguldak'ta Polis ekipleri tarafından Gazipaşa caddesinde sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Gazipaşa caddesinde korona virüs uygulaması kapsamında denetimler yapıldı. Ekipler cadde üzerindeki dükkanlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan kişilere ise cezai işlem uygulandı. Uygulamanın akşam saat 17:00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

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