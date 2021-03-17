Vali Tutulmaz koronavirüs denetimine katıldı Tutulmaz: "Ceza kesmekten geri kalmıyoruz"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol çarşı merkezinde denetim yaptı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol çay ocakları, lokantalar, pastaneler ve toplu ulaşım araçlarında denetim yaptı. Esnafları ve vatandaşları sık sık uyaran Vali Tutulmaz, işin sıkı tutulması gerektiğini hatırlattı.

Denetimler sonrası açıklama yapan Vali Tutulmaz: "Şuanda bizim denetim yaptığımız yerlerde kurallara uyuluyor. Ama bizim denetim yapabildiğimiz yerlerinde bir sınırlılığı var. Bulaşın daha yüksek oranı aile içi bulaş ve komşu gezmelerinden kaynaklanan bulaş. Biz bunu eksiltmemiz lazım biraz daha gezme, birlikte olma, hafta sonları pikniğe gitme gibi alışkanlıklarımızı bir kenara bırakmamız lazım. Bir diğer tespitim de şu onu da söyleyeyim; kişiler belli bir alanda sokağa çıkma muafiyeti elde ediyor ancak bu muafiyeti o alanda kullanmıyor gidiyor başka bir alanda bulunuyor. Bu tür takip edip yakaladıklarımıza da ceza kesmekten geri kalmıyoruz. Haftasonu bizzat bir yerde kendimde gördüm. Muafiyeti olan grup on kişinin üzerinde bir grup gitmişler piknik yapıyorlar. Buna müsaade etmeyiz. Cezasını da kestik.

Bunun takibini hep beraber yapmamız lazım" dedi.

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