Parkta biranda baygınlık geçirdi

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Zonguldak'ta Terakki Mahallesi'nde Bülent U. bir anda fenalaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bülent U.'yu hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Soğuksu semtinde meydana geldi. Parkta oturan Bülent U. biranda fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan Bülent U.'ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan Bülent U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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