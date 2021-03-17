TÜMEMEKDER Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu: "Ankara'daki misafirhanemiz tüm emeklilerimizin hizmetine girdi"

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği (TÜMEMEKDER) Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Sarıoğlu, emeklilerin Ankara’da kalabilecekleri misafirhanenin hizmete girdiğini söyledi.
Emeklilerin Ankara’da gönül rahatlığıyla konaklayabileceği misafirhanenin bugün itibariyle hizmete girdiğini belirterek Sarıoğlu, emeklileri dernek misafirhanesine davet etti. Sarıoğlu, “TÜMEMEKDER olarak Ankara’da misafirhanemiz açıldı. 20 oda ve 40 yatağımız var. Tüm emeklilerimizi misafirhanemize bekliyoruz” dedi.
Mustafa Sarıoğlu, açıklamasında, emeklilerin intibak yasası ve sağlıktan kesilen katkı paylarıyla ilgili sorunlarının çözümü için de destek istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.