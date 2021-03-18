Rektör Çufalı, 18 Mart Çanakkale Zaferi 106. yılını kutladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümünü kutlayarak 18 Mart Şehitleri andı. Çufalı’nın mesajı şöyle “Aziz milletimizin şanlı tarihi boyunca hürriyet ve bağımsızlığına düşkünlüğünün en güçlü timsallerinden biri olan Çanakkale Zaferi’ni 106’ncı yılında ilk günkü coşku ve gururla kutluyoruz. Vatan savunmasının akıl ve iman gücüyle destana dönüştüğü, temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu barındıran Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olmak bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Milletimizin ortaya koyduğu bu destan neticesinde adeta yeni bir tarih yazılmış; Çanakkale Destanının ölümsüz kahramanları, Türk Milleti'nin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin, hür ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiç bir gücün duramayacağını bir kez daha kanıtlamışlardır. Millet olarak mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşünce ile başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere özgürlük ve bağımsızlığımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden veya hayatta olan kahraman gazilerimizi saygıyla ve şükranla anıyorum”

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