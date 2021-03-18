Çaycuma'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü programı düzenlendi.

Sabah saatlerinde Hükümet Konağı önünde gerçekleşen çelenk sunumunun ardından Kültür ve Sanat Merkezi'nde Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günün 106.yılı Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından sunuldu.

Programa, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Per. Asteğmen Hüseyin Alpergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, siyasi partiler, STK temsilcileri, daire müdürleri, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mustafa Oruç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında; "Bazı tarihi olaylar vardır ki zaman onları unutulmaz kılar. Bazı zaferler vardır ki milletlerin kaderinde, düşüşten yükselişe geçişin dönüm noktası olmuştur. İşte Çanakkale Deniz Zaferi' de 18 Mart 1915'te bu aziz milletin bir kez daha şahlandığı yerdir. Çanakkale, bu toprakları kutsal bir vatan olarak ölümüne sahiplendiğimiz bir vatan parçasıdır. Çanakkale, bir milletin uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu anıtlaştırdığı topraktır. Türk milletinin düşmanlarına vatan ve bayrak sevgisinin ne demek olduğunu gösterdiği yüce bir er meydanıdır Çanakkale" dedi.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve oratoryo gösterisinin sonrasında protokol şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini vererek program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.