Emniyetten sahte alkol operasyonu 38 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte alkol operasyonu düzenlendi. Operasyonda 38 litre el yapımı sahte alkol, 20 litre etil alkol, 9 adet alkol yapım kiti, 2 adet şırınga ve 3 adet huni ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Devrek ilçesinde alkol kaçakçılığının önlenmesi ve halk sağlığının korunmasını sağlamak amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda bir adreste yapılan aramada 38 litre el yapımı sahte alkol, 20 litre etil alkol, 9 adet alkol yapım kiti, 2 adet şırınga ve 3 adet huni ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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