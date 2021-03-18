Maden ocağında iş kazası: 2 yaralı

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Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen iş kazasında 1'i kadın muhendis, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta TTK'ya ait Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında, içerisinde işçi ve mühendislerin olduğu vagon, kapıya sıkıştı. Maden mühendisi Yeşim Canpolat ve işçi Zekai Ünsal yaralandı. Yaralılar, maden ocağından çıkarılarak ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Cüneyt ÖZFİDAN

2021-03-18 15:34:30



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