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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ereğli’de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlandı

İHA

Ereğli’de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlandı

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yıl Dönümü nedeni ile düzenlenen programda konuşan Karadeniz Ereğli’de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, “Çanakkale’yi Çanakkale yapan, vatanın her ferdi, kadını erkeği, genci yaşlısı, düşmanı kendine hayran bırakan bir milletin varoluş mücadelesidir” dedi.
Kdz. Ereğli’de, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yıl Dönümü nedeni ile program düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen ilk törende, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Öztürk Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve şehit yakınları, Atatürk Anıtı’nın arkasında bulunan Şehitler Anıtı ile aynı mevkide bulunan Kurtuluş Savaşı’nda Ereğlili kanaat önderlerinin büstlerinin bulunduğu anıta karanfiller bıraktı. Bazı protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitler için dua etti.
Koronavirüs kuralları çerçevesinde gerçekleşen tören sonrası yağış sebebiyle programlar Tatoğlu Kültür Merkezinde yapıldı.

Pakdemir: “Vatan her Türk’ün en büyük tutkusudur”
İbrahim Süheyla İzmirli Fen Lisesi Müdürü Alaattin Pekdemir, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’ndeki programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Pakdemir, “Vatan her Türk’ün en büyük tutkusudur. Emanetlere sahip çıkmak, şehadet mertebesine ulaşmanın mutluluğu içinde yatan aziz şehitlerimizi anmak ve hatırlamak, onların ebediyeti aşan hatıraları önünde eğilmektir. Bu eşsiz bayrağın altında böylesi hür yaşıyorsak, ciğerlerimize denizin, toprağın, uçsuz bucaksız günün kokusunu korkmadan çekiyorsak, birileri nefesini bu bayrağa adadığı içindir.” ifadelerini kullandı.

Öztürk: “İnancın nasıl güçlü bir kale olduğunun kanıtıdır”
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Öztürk de yaptığı konuşmada, 106. yıl dönümü kutlanan Çanakkale Zaferi’nin bir milletin varoluş mücadelesi olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan, yüce Türk Milleti’nin kahraman evlatlarınca verdiği büyük bir mücadelenin adıdır Çanakkale. Bedr’in aslanının ateşle imtihanıdır Çanakkale. Kınalı kuzuların gül bahçesine girercesine şehadete yürüdüğü yerdir Çanakkale. Tarihimizdeki her muharebenin Türk Milleti için ayrı bir önemi vardır. Fakat tüm dünyanın gördüğü üzere, Çanakkale savaşları başlangıcı, gelişimi, yaşananları ve sonuçları ile dünyada mevcut başka milletler tarafından unutulmayan muharebe özelliği göstermiştir. Çanakkale’yi Çanakkale yapan, havada çarpışarak birbirine giren mermilerin sesidir, düşman askerini sırtına alarak onu mevzisine kadar taşıyarak işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçiklerdir. Çanakkale’yi Çanakkale yapan, oğlunun ellerini, saçlarını kınalayarak, ‘Ya şehit ol ya gazi’ diyerek bayrağını evladından üstün tutan Türk analarıdır. Çanakkale’yi Çanakkale yapan, yüzlerce kiloluk mermiyi sırtlayan, daha on beşinde cepheden cepheye koşan, parmakları kopmasına rağmen, yorgunluk, acı, açlık hissetmeden düşmana korkusuzca taarruz eden yiğitlerdir. Çanakkale’yi Çanakkale yapan, vatanın her ferdi, kadını, erkeği, genci yaşlısı, kendine yönelen vahşi akına dur derken, düşmanı kendine hayran bırakan bir milletin varoluş mücadelesidir. İnancın nasıl güçlü bir kale olduğunun kanıtıdır Çanakkale. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum diyen ne bir başka komutan, ne emre riayet eden başka bir millet olacaktır. Vatan toprağının korunmasının, bir memleket savunmasının ne demek olduğunu tüm dünyaya anlatmasıdır Çanakkale. 106 yıldır kalbimizde bir ocak gibi tüten Çanakkale rüyası rüyamız, davası davamız, sevdası sevdamız. Adına destanlar yazılan, anaların ağıt, genç kızların türkü yaktığı Çanakkale. Seni gönlümden selamlıyorum.”
Konuşmaların ardından, ilçe genelinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrenciler yazdıkları şiir ve kompozisyonu okudu.
Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından geçen yıl hazırlanan ancak pandemi tedbirlerinin başlaması nedeniyle sergilenemeyen “Bir Hilal Uğruna” adlı Çanakkale Zaferini konu alan dramanın sahnelenmesi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

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