Yabancı müşteriler otele girişte HES koduna takıldı 112 ambulansına alınan 3 kişi yurda yerleştirildi

Sen de mi uşak!

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Zonguldak'ta karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otel girişinde HES kodu sorgulamasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki bir otelde meydana geldi. Karantinası devam eden 3 yabancı müşteri otele giriş sırasında HES kodu sorgulamasına takıldı. Ardından otel personelleri hemen durumu Sağlık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Acil Sağlık ekipleri, 3 yabancı müşteriyi İncivez'de bulunan Abdullah Sabri Efendi Yurduna yerleştirdi. Karantinaya alınan şahıslardan birinin kanser tedavisi gördüğü iddia edildi.

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