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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 1 saat süren kovalamaca sonunda kaza yaparak yakalandı Ters şeride girip kaçan şahıslar kanala düşerek yakalandılar

İHA

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 1 saat süren kovalamaca sonunda kaza yaparak yakalandı Ters şeride girip kaçan şahıslar kanala düşerek yakalandılar

Zonguldak’ta polisin dur ihtarına uymayan araç sürücüsü 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı. Ters şeride giren sürücü araçla kanala düşerek ekipler tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay; akşam saatlerinde Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre 67 ABT 266 plakalı araç içerisinde bulunan Erhan D., Okan D., ve Yasin G., polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. 1 saat süren kovalamacının ardından Erhan D. idaresinde ki otomobil ters şeride girerek Elvanpazarcık beldesinde kanala düşerek yakalandı. Polis ekipleri Erhan D. ve yanındaki Okan D Yasin G., sağlık kontrolünden geçirerek ifadesi alınmak üzere karakola getirdi. Öte yandan ekipler alkollü araç kullanmaktan, sokağa çıkma yasağını delmekten, trafiği tehlikeye sokmaktan ve alkollü araç kullanmaktan araçta bulunan 3 kişiye cezai işlem uyguladı. Kanala düşen otomobil ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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