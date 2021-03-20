Polis ekiplerden korona virüs anonsu

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Zonguldak’ta polis ekipleri kent merkezinde, polis otosuyla anons yaparak vatandaşlara uyarı yaptı.

Zonguldak'ta artan korona virüs vakaları nedeniyle Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri uygulama yaptı. Ekipler kent merkezinde ekip otosuyla vatandaşlara 'Kontrollü normalleşme sürecindeyiz, kurallara uyalım maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim' şeklinde anons yaparak uyarılarda bulundu.

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