İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, Çaycuma'da ziyaretlerde bulundu

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Poyraz ile beraber Çaycuma ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.



İl Milli Eğitim Müdürü Tosun'a ziyaretler sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Nusret Parlak'da eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü beraberindekiler ile önce Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal’ ı makamında ziyaret etti. Daha sonra birlikte Filyos Kütüphanesini ve Çaycuma Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün açmış olduğu kursları ziyaret ederek burada kursiyerlerin yaptığı çalışmalar hakkında usta öğreticilerden ve kursiyerlerden bilgi alındı. Filyos’ da yapılması planlanan dört derslikli anaokulunun yerini inceleyip ve Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal ile karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuldu. Ardından Filyos Melek Ahmet Şanlı Anadolu Lisesi ziyaret edilerek okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerle sohbet edildi.

Akabinde Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek ile birlikte Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu ve İlkokulunu ziyaret ederek sınıflarda öğretmen ve öğrencilere misafir olunarak okulların idareci ve öğretmenleriyle sohbet edildi ve bilgi alış verişinde bulunuldu. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek’ i makamında ziyaret etti. Daha sonra Karapınar beldesine yapılması planlanan üç derslikli anaokulunun yerini incelediler. Hayırsever iş insanı Rıfat Güpgüpoğlu’ na teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun’ u makamında ziyaret edilerek ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Müdürlüğünün öğrenci pansiyonunda incelemelerden sonra ilçemiz iş adamı Ömer Yurtbay’ a teşekkür ziyaretinde bulunarak ilçedeki programlarını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.